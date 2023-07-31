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Questões de Família

Afinal, existe a modalidade de "divórcio impositivo"?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 10:56

Publicado em 

31 jul 2023 às 10:56
Divórcio, separação, término,
Divórcio Crédito: Pixabay
Na última edição do "Questões de Família", ao se falar sobre o assunto anulação do casamento, o comentarista José Eduardo Coelho Dias propôs, nesta edição do quadro, falar sobre o tema "divórcio impositivo". Em linhas gerais, trata-se da ideia de um divórcio realizada por apenas um dos cônjuges, independentemente da presença e anuência do outro. Apesar de discutido, o Conselho Nacional de Justiça proibiu a modalidade de divórcio em 2019. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou que o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) revogasse o provimento editado pela corregedoria local que instituiu o divórcio. A corregedoria também expediu recomendação a todos os tribunais de Justiça do país para que se abstenham de editar atos normativos no mesmo sentido.
CBN - Questões de Família - 31-07-23

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