Afinal, é possível ter herdeiro "desconhecido" da família? Especialista explica

Na última semana foi destaque a informação de que apresentadora Luciana Gimenez relatava nas redes sociais que o pai dela, João Alberto Morad, que morreu em 2020, teria deixado R$ 2 milhões de herança para uma mulher desconhecida da família. Para Gimenez, ele deixou R$ 399 mil, um carro, o título de um clube e 50% na sociedade de uma empresa. A beneficiária seria uma comerciante da zona leste de São Paulo. E quando surge, então, um herdeiro "desconhecido" da família? O que deve ser feito nesse tipo de situação? Tema para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!