Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Questões de Família

Afinal, é possível ter herdeiro "desconhecido" da família? Especialista explica

Saiba quais são as previsões legais com a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 10:19

Publicado em 

13 jun 2022 às 10:19
Testamento, contrato, sentença, assinatura
Testamento, contrato, sentença, assinatura Crédito: Pixabay
Na última semana foi destaque a informação de que apresentadora Luciana Gimenez relatava nas redes sociais que o pai dela, João Alberto Morad, que morreu em 2020, teria deixado R$ 2 milhões de herança para uma mulher desconhecida da família. Para Gimenez, ele deixou R$ 399 mil, um carro, o título de um clube e 50% na sociedade de uma empresa. A beneficiária seria uma comerciante da zona leste de São Paulo. E quando surge, então, um herdeiro "desconhecido" da família? O que deve ser feito nesse tipo de situação? Tema para José Eduardo Coelho Dias, nesta edição do "Questões de Família". Ouça a conversa completa!
Questões de Familia - 13-06-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados