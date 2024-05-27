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Questões de Família

Adoção no Brasil: caminhos, desafios e vidas transformadas!

Quem participa da conversa é a jornalista Laila Magesk, que recentemente emocionou o país com uma história de adoção

Publicado em 27 de Maio de 2024 às 10:23

Publicado em 

27 mai 2024 às 10:23
Rodrigo e Laila com o filho Matias no Convento da Penha, em Vila Velha
Rodrigo e Laila com o filho Matias no Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
No último sábado, dia 25 de maio, foi recordado o Dia Nacional da Adoção. O objetivo da data é sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da adoção, garantindo afeto a crianças e adolescentes que sonham em ter uma família, como para os pais que desejam ter filhos. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) apontam que há mais de 46 mil pretendentes cadastrados em todo o país e quase 3.800 crianças e adolescentes esperam por um lar. No entanto, existe um desequilíbrio entre pessoas que querem adotar e as crianças e jovens que sonham em ser adotados. As informações são da "Agência Brasil". Nesta edição do "Questões de Família", o comentarista José Eduardo Coelho Dias fala sobre o assunto. Os caminhos e desafios da adoção no país.
Quem também participa da conversa é a jornalista Laila Magesk. Recentemente, uma emocionante história de adoção viralizou nas redes sociais. O primeiro contato com o filho, um bebê, que na ocasião tinha apenas dois meses, levou pai e mãe às lágrimas. O momento, filmado, mostrou o "nascimento" de Matias para a jornalista Laila Magesk, e seu marido, o representante comercial Rodrigo Bona Sant Anna.
CBN - Questões de Família - 2705-24.mp3

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