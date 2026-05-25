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Questões de Família

Adoção é um ato irrevogável? Entenda!

Quem explica é o comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 10:38

Publicado em 

25 mai 2026 às 10:38
Adoção, afeto, família
Adoção, afeto, família Crédito: Pixabay
25 maio é recordado como o “Dia Nacional da Adoção”, data que reforça a importância da convivência familiar para crianças e adolescentes. Ainda hoje, além da incompatibilidade entre o perfil desejado pelos pretendentes e a realidades das crianças e adolescentes cadastrados, a morosidade dos processos de adoção também é um dos entraves que dificulta a formação de novas famílias. Nesta edição do “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda alguns mitos e verdades sobre a adoção. Em destaque, ele responde se a adoção é uma medida irrevogável? A adoção é um instituto jurídico a partir do qual fica estabelecido um vínculo de filiação entre uma criança ou adolescente e o adotante. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 25-05-26.mp3

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