Adoção é um ato irrevogável? Entenda!

25 maio é recordado como o “Dia Nacional da Adoção”, data que reforça a importância da convivência familiar para crianças e adolescentes. Ainda hoje, além da incompatibilidade entre o perfil desejado pelos pretendentes e a realidades das crianças e adolescentes cadastrados, a morosidade dos processos de adoção também é um dos entraves que dificulta a formação de novas famílias. Nesta edição do “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias aborda alguns mitos e verdades sobre a adoção. Em destaque, ele responde se a adoção é uma medida irrevogável? A adoção é um instituto jurídico a partir do qual fica estabelecido um vínculo de filiação entre uma criança ou adolescente e o adotante. Ouça a conversa completa!