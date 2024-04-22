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Questões de Família

A reforma do Código Civil: o que muda no registro

Ouça a participação da vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Berenice Dias

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 10:48

Publicado em 

22 abr 2024 às 10:48
Fertilização, reprodução assistida
Fertilização, reprodução assistida Crédito: Pexels
Nesta edição do "Questões de Família" o comentarista José Eduardo Coelho Dias segue na série especial do mês de abril sobre as discussões da reforma do Código Civil e as implicações no Direito de Família. Dessa vez, a convidada é a advogada e vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Maria Berenice Dias, integrante da Comissão de Juristas que elaborou o projeto de reforma do Código Civil. O Código Civil regula toda a vida das pessoas, mesmo antes do nascimento e até depois da morte, passando pelo casamento, sucessão e herança. Entre os pontos destacados estão a legislação sobre registro e DNA dos filhos. 
CBN - Questões de Família - 22-04-24,.mp3

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