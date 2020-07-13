30 anos do ECA: desafios de crianças e adolescentes na pandemia

Nesta edição do quadro “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque que esta segunda-feira, 13 de julho, marca a passagem dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinado em 13 de julho de 1990. No aniversário de 30 anos do ECA, e diante da pandemia do novo coronavírus, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) traz como destaque neste ano que o cenário da pandemia pode agravar a vulnerabilidade social, em especial, de crianças e adolescentes. É sobre esse assunto que José Eduardo debate nesta segunda (13).