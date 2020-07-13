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30 anos do ECA: desafios de crianças e adolescentes na pandemia

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 10:37

Publicado em 

13 jul 2020 às 10:37
Nesta edição do quadro “Questões de Família”, o comentarista José Eduardo Coelho Dias traz como destaque que esta segunda-feira, 13 de julho, marca a passagem dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinado em 13 de julho de 1990. No aniversário de 30 anos do ECA, e diante da pandemia do novo coronavírus, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) traz como destaque neste ano que o cenário da pandemia pode agravar a vulnerabilidade social, em especial, de crianças e adolescentes. É sobre esse assunto que José Eduardo debate nesta segunda (13). 
Questões de Família - 13-07-20
Segundo o Unicef, os indicadores de letalidade entre jovens e crimes de exploração e abuso sexual, inclusive por meio da internet; queda nos índices de vacinação; aumento da violência doméstica; mais trabalho infantil e evasão escolar são alguns dos desafios que devem ser discutidos em tempos atuais. O órgão aponta que, apesar no avanço de direitos das crianças e adolescentes, nos últimos anos, alguns problemas persistem, como 2,4 milhões de crianças e adolescentes com menos de 14 anos trabalhando, e 1,7 milhão fora da escola.
 

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