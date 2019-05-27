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QUESTÕES DE FAMÍLIA

É preciso esperar 25 anos para se obter um divórcio?

Entenda como funciona o divórcio impositivo

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 10:52

Publicado em 

27 mai 2019 às 10:52
Você deve ter ouvido falar, nos últimos dias, da história da cabeleireira Cleusa Cruz, que ficou conhecida como ‘Cleusa de Mala e Cuia’. O caso viralizou na internet após Cleusa, que tentou o divórcio por 25 anos, dizer que se mudaria “de mala e cuia” para a casa de seu ex-marido  que se recusava a assinar a separação, sem explicação.
Em seu relato, a cabeleireira conta que, antes da assinatura ser efetivada, no último dia 20, o ex-marido já havia faltado a outras três tentativas. Além disso, segundo ela, a saga só teve um final feliz por conta da ajuda da internet. Cleusa afirma ainda que evitou o divórcio litigioso para não desgastar a relação com o filho, fruto do casamento.
Será que é necessário esperar décadas para conseguir um divórcio sem ir a litígio? Como proceder em casos como esses? Quem responde essas e outras perguntas é nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias e sua convidada, a doutora em Direito e professora de Direito Civil da FDV, Bruna Lyra Duque. Acompanhe!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 27-05-19

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