É preciso esperar 25 anos para se obter um divórcio?

Você deve ter ouvido falar, nos últimos dias, da história da cabeleireira Cleusa Cruz, que ficou conhecida como ‘Cleusa de Mala e Cuia’. O caso viralizou na internet após Cleusa, que tentou o divórcio por 25 anos, dizer que se mudaria “de mala e cuia” para a casa de seu ex-marido que se recusava a assinar a separação, sem explicação.

Em seu relato, a cabeleireira conta que, antes da assinatura ser efetivada, no último dia 20, o ex-marido já havia faltado a outras três tentativas. Além disso, segundo ela, a saga só teve um final feliz por conta da ajuda da internet. Cleusa afirma ainda que evitou o divórcio litigioso para não desgastar a relação com o filho, fruto do casamento.

Será que é necessário esperar décadas para conseguir um divórcio sem ir a litígio? Como proceder em casos como esses? Quem responde essas e outras perguntas é nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias e sua convidada, a doutora em Direito e professora de Direito Civil da FDV, Bruna Lyra Duque. Acompanhe!