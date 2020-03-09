É possível voltar com nome de solteiro em caso de morte do cônjuge?

Tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ do Senado Federal o projeto de Lei 31/2020, que tem como intuito garantir o direito de restabelecimento do nome de solteiro após a morte do cônjuge. O texto ainda aguarda designação de relator. Apesar disso, o assunto chama a atenção do ponto de vista do direito de Família. Este é o tema desta segunda-feira (09) do comentarista José Eduardo Coelho Dias.