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QUESTÕES DE FAMÍLIA

É possível voltar com nome de solteiro em caso de morte do cônjuge?

Ouça a análise do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 09 de Março de 2020 às 10:48

Publicado em 

09 mar 2020 às 10:48
Tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ do Senado Federal o projeto de Lei 31/2020, que tem como intuito garantir o direito de restabelecimento do nome de solteiro após a morte do cônjuge. O texto ainda aguarda designação de relator. Apesar disso, o assunto chama a atenção do ponto de vista do direito de Família. Este é o tema desta segunda-feira (09) do comentarista José Eduardo Coelho Dias.
Segundo informações do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) o projeto, que foi apresentado pelo senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), quer preencher lacuna do Código Civil brasileiro que não traz uma norma esclarecedora quanto ao restabelecimento do nome de solteiro ao cônjuge viúvo. Atualmente, o CC admite a mudança expressamente apenas na hipótese do divórcio. Confira!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 09-03-20

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