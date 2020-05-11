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QUESTÕES DE FAMÍLIA

É possível reconhecer um relacionamento secreto como união estável ?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 11:12

Publicado em 

11 mai 2020 às 11:12
Nesta segunda-feira (11), o comentarista José Eduardo Coelho Dias explica se é possível reconhecer um relacionamento secreto como união estável. Isso porque, na última semana, o suposto companheiro do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado, entrou na Justiça para conseguir o reconhecimento como união estável de um relação que os dois mantiveram em segredo durante sete anos. Entre as provas estão relatos da vida e saúde de Gugu e fotos de viagens ao redor do mundo que ambos fizeram juntos. O processo corre em segredo de justiça. Acompanhe os esclarecimentos do Questões de Família!
PODCAST QUESTÕES DE FAMÍLIA - 11-05-20

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