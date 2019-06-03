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QUESTÕES DE FAMÍLIA

É possível casar com si próprio?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias sobre o primeiro casamento sologâmico do Brasil

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 10:35

Publicado em 

03 jun 2019 às 10:35
Você já ouviu falar em casamento sologâmico? Na última semana, uma empresária se casou em Minas Gerais, numa cerimônia, vamos dizer assim, “diferente”. Isso porque a cerimônia não teve um par. Jussara firmou um compromisso com ela mesma, protagonizando o primeiro casamento sologâmico do Brasil.
> Mulher se casa com ela mesma e atrai seguidores da 'sologamia'
O objetivo, segundo a empresária, foi celebrar o amor próprio. Ela reuniu amigos e parentes e fez os votos em frente para um espelho. Isso mesmo! Este é o tema do Questões de Família desta segunda-feira (03). Confira, na explicação do comentarista José Eduardo Coelho Dias, se há alguma legislação a respeito de um ‘autocasamento’. Ouça!
Questões de Família - José Eduardo Coelho Dias - 03-06-19

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