É possível casar com si próprio?

Você já ouviu falar em casamento sologâmico? Na última semana, uma empresária se casou em Minas Gerais, numa cerimônia, vamos dizer assim, “diferente”. Isso porque a cerimônia não teve um par. Jussara firmou um compromisso com ela mesma, protagonizando o primeiro casamento sologâmico do Brasil.

O objetivo, segundo a empresária, foi celebrar o amor próprio. Ela reuniu amigos e parentes e fez os votos em frente para um espelho. Isso mesmo! Este é o tema do Questões de Família desta segunda-feira (03). Confira, na explicação do comentarista José Eduardo Coelho Dias, se há alguma legislação a respeito de um ‘autocasamento’. Ouça!