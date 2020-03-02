Projeto integra empreendedores e alunos do setor

Uma iniciativa inovadora da Fucape Business School muda a relação entre alunos e empresas. A criação do Hub Fucape vai integrar os estudantes diretamente com negócios por meio de editais anuais. A faculdade vai adquirir parte das empresas e assumir a gestão por 2 anos. Os alunos darão o suporte às instituições, colocando em prática o conhecimento teórico. Esse foi o assunto de Evandro Milet no CBN Inovação desta segunda-feira (02), que teve como convidado Aridelmo Teixeira, professor e sócio da Fucape.