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CBN INOVAÇÃO

Projeto integra empreendedores e alunos do setor

Hub Fucape funciona como aceleradora e incubadora de startups e vai apoiar ideia inovadoras de negócios

Publicado em 02 de Março de 2020 às 15:02

Publicado em 

02 mar 2020 às 15:02
Uma iniciativa inovadora da Fucape Business School muda a relação entre alunos e empresas. A criação do Hub Fucape vai integrar os estudantes diretamente com negócios por meio de editais anuais. A faculdade vai adquirir parte das empresas e assumir a gestão por 2 anos. Os alunos darão o suporte às instituições, colocando em prática o conhecimento teórico. Esse foi o assunto de Evandro Milet no CBN Inovação desta segunda-feira (02), que teve como convidado Aridelmo Teixeira, professor e sócio da Fucape.
CBN Inovação - 02-03-20

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