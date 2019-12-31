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Estradas no feriadão

PRF orienta sobre como dirigir com precaução no Ano Novo

Confira dicas e orientações fundamentais para quem vai pegar a estrada neste feriado de Ano Novo

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 09:38

Publicado em 

31 dez 2019 às 09:38
Orientações para quem vai pegar a estrada no feriadão de ano novo Crédito: Divulgação/PRF
Nesta edição do Direção Segura a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz dicas e orientações fundamentais para quem vai pegar a estrada neste feriado de Ano Novo. Ficar atento às condições das estradas, planejar os trajetos e se atentar aos limites de velocidades são dicas valiosas. Confira!
Direção Segura - 31-12-19.mp3
Para evitar problemas maiores ou multas, a PRF também divulgou algumas orientações para os motoristas:
Velocidade: Respeite os limites de velocidade estabelecidos para a via e obedeça às placas de sinalização; onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via. Quanto maior a velocidade, maior é o risco e mais graves são os acidentes;
Ultrapassagem – Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas em trechos permitidos. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário.
Álcool e outras drogas – Não há viagem para quem bebe ou usa drogas e dirige. Além de ser crime, os riscos para a vida aumentam consideravelmente. Conduzir um veículo nas estradas é uma tarefa complexa que exige decisões rápidas, seguras e responsáveis.
Motocicletas – Use sempre capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, eliminando assim o chamado “ponto cego”. Antes de trocar de faixa de rolamento ou ao aproximar-se de um cruzamento, use os retrovisores e observe atentamente o local.
Faróis – Conforme norma estabelecida pelo Contran, todos os condutores deverão manter acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias; pois a visibilidade do veículo aumenta consideravelmente.
Exploração Sexual - Existem acontecimentos que trazem preocupações especiais em relação à proteção de crianças e adolescentes, possíveis vítimas de crimes relativos ao trabalho infantil, trabalho escravo e tráfico de pessoas para fins de exploração sexual ou não. Qualquer situação suspeita deve ser denunciada pelo 191, da PRF ou pelo 100. A ligação é gratuita.

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