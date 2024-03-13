Parrilha na rua e ES Restaurant Week são as dicas da semana

Nesta edição de "Pitadas", a comentarista Evelize Calmon traz duas dicas para o final de semana. A primeira é o cardápio do food truck Chef Vitor, referência em Vitória quando o assunto é comida de rua. O churrasquinho, o hambúrguer na parrilha e a costela desfiada são algumas das especialidades da "casa". Outra dica a 21ª edição do festival Espírito Santo Restaurant Week, que começa nesta semana em mais de 50 endereços da Grande Vitória com menus completos a partir de R$ 54,90 por pessoa. Ouça a conversa completa!