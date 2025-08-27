Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PITADAS

Padaria artesanal é novidade na Rua da Grécia, em Vitória

Acompanhe os detalhes com a comentarista Evelize Calmon

Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 17:26

Publicado em 

27 ago 2025 às 17:26
O quadro Pitadas, com a comentarista Evelize Calmon, apresenta uma nova padaria artesanal em Vitória, O Pão da Ju. Na vitrine do local, há desde croissant e pão de milho até pizza romana. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 27-08-25
Pães, folhados e pizza da padaria O Pão da Ju
O Pão da Ju/Acervo Crédito: O Pão da Ju/Acervo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados