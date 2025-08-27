Padaria artesanal é novidade na Rua da Grécia, em Vitória

O quadro Pitadas, com a comentarista Evelize Calmon, apresenta uma nova padaria artesanal em Vitória, O Pão da Ju. Na vitrine do local, há desde croissant e pão de milho até pizza romana. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 27-08-25
Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 17:26
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