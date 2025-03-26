Festivais gastronômicos são destaques no "Pitadas"

Está aberta a temporada dos festivais gastronômicos: o italiano Nostra Cucina, em Santa Teresa, e a 23ª edição do Restaurant Week são as dicas da semana no quadro Pitadas. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 26-03-25
Publicado em 26 de Março de 2025 às 17:30
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