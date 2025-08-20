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Pitadas

Dicas de cardápios de inverno para provar em Vitória

Ouça os comentários de Evelize Calmon

Publicado em 20 de Agosto de 2025 às 18:09

Publicado em 

20 ago 2025 às 18:09
Cappelletti de galinha caipira, mortadela e tutano do Soeta
Cappelletti de galinha caipira, mortadela e tutano do Soeta Crédito: Evelize Calmon
No auge do inverno, o quadro Pitadas, com a comentarista Evelize Calmon, apresenta cardápios especiais criados em restaurantes de Vitória com sabores inspirados na estação. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 20-08-25

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