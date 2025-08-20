Dicas de cardápios de inverno para provar em Vitória

No auge do inverno, o quadro Pitadas, com a comentarista Evelize Calmon, apresenta cardápios especiais criados em restaurantes de Vitória com sabores inspirados na estação. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 20-08-25
Publicado em 20 de Agosto de 2025 às 18:09
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