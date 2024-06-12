Dia dos Namorados terá jantares especiais em restaurantes do ES

No Dia dos Namorados, Pitadas, com a comentarista Evelize Calmon, traz dicas de jantares com menu degustação e clima de romance em restaurantes da Grande Vitória e do interior do Estado. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 12-06-24
Publicado em 12 de Junho de 2024 às 17:29
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