Dia dos Namorados terá jantares especiais em restaurantes do ES

O restaurante Mangalô, na Curva da Jurema, conta com três opções de prato principal para o Dia dos Namorados 2024

No Dia dos Namorados, Pitadas, com a comentarista Evelize Calmon, traz dicas de jantares com menu degustação e clima de romance em restaurantes da Grande Vitória e do interior do Estado. Ouça a conversa completa!