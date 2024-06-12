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Dia dos Namorados terá jantares especiais em restaurantes do ES

Ouça os comentários de Evelize Calmon

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 17:29

Publicado em 

12 jun 2024 às 17:29
O restaurante Mangalô, na Curva da Jurema, conta com três opções de prato principal para o Dia dos Namorados 2024
O restaurante Mangalô, na Curva da Jurema, conta com três opções de prato principal para o Dia dos Namorados 2024 Crédito: Divulgação
No Dia dos Namorados, Pitadas, com a comentarista Evelize Calmon, traz dicas de jantares com menu degustação e clima de romance em restaurantes da Grande Vitória e do interior do Estado. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 12-06-24

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