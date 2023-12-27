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Pitadas

Coxinha de caranguejo e outras delícias são destaque em Conceição da Barra

Ouça a dica da comentarista Evelize Calmon

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 18:13

Publicado em 

27 dez 2023 às 18:13
Coxinha de caranguejo, camarão pistola com requeijão, empadinha de camarão e pastel de siri são algumas das delícias servidas na Delícias da Mainha
Coxinha de caranguejo, camarão pistola com requeijão, empadinha de camarão e pastel de siri são algumas das delícias servidas na Delícias da Mainha Crédito: Evelize Calmon
Nesta edição de Pitadas, a comentarista Evelize Calmon nos leva a Conceição da Barra, no Norte do Estado, para conhecer as delícias produzidas pela quituteira Rita Dantas em sua pequena lanchonete, a Delícias da Mainha. Como o nome sugere, as receitas foram ensinadas a Rita por sua mãe, dona Maria das Dores, que ficou famosa na cidade pelos salgados de dar água na boca. Coxinha de caranguejo, camarão pistola com requeijão, empadinha de camarão e pastel de siri são exemplos do legado da "mainha", que Rita preserva com tanto carinho. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 27-12-23

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