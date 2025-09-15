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Pit Stop CBN

Você sabe quais são os veículos novos mais vendido do Brasil?

Nosso comentarista Ricardo Barbosa apresenta o ranking

Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 12:06

Publicado em 

15 set 2025 às 12:06
carro cinza, carro branco, carro preto
A frota de veículos do Brasil Crédito: Shutterstock
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia de que a Fiat Strada entrou no segundo mês do segundo semestre de 2025 na liderança de emplacamentos de carros novos no Brasil. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram emplacadas 87.424 unidades da picape em todo o país durante os oito primeiros meses do ano. O vice-líder, Volkswagen Polo, emplacou 83.061 unidades, reduzindo a diferença entre a dupla para 4.363 veículos — ante 5.437 veículos no mês passado. Confira a relação dos carros mais vendidos, até agosto. Ouça a conversa completa!
Pit Stop CBN - 15-09-25

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