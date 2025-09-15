Você sabe quais são os veículos novos mais vendido do Brasil?

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia de que a Fiat Strada entrou no segundo mês do segundo semestre de 2025 na liderança de emplacamentos de carros novos no Brasil. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram emplacadas 87.424 unidades da picape em todo o país durante os oito primeiros meses do ano. O vice-líder, Volkswagen Polo, emplacou 83.061 unidades, reduzindo a diferença entre a dupla para 4.363 veículos — ante 5.437 veículos no mês passado. Confira a relação dos carros mais vendidos, até agosto. Ouça a conversa completa!