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Pit Stop CBN

Você sabe quais foram os carros mais vendidos nas duas últimas décadas?

Quem nos conta é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 12:09

Publicado em 

23 out 2023 às 12:09
Carro/velocímetro
Carro/velocímetro Crédito: Pixabay
Os "queridinhos" do brasileiros. Segundo levantamento feito pelo portal G1, a partir da consulta aos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Gol liderou as vendas de carros novos no país a partir de 2002. Considerado popular para a época, o Gol marcou gerações, teve mais de 8 milhões de unidades produzidas e se tornou, além do carro mais vendido, o mais exportado da história do mercado nacional. Ele teve sua produção encerrada em 2022. Desde 2021, o primeiro lugar é do HB20, da Hyundai. Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz detalhes desse perfil de venda. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 23-10-23.mp3

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