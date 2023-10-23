Você sabe quais foram os carros mais vendidos nas duas últimas décadas?

Os "queridinhos" do brasileiros. Segundo levantamento feito pelo portal G1, a partir da consulta aos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Gol liderou as vendas de carros novos no país a partir de 2002. Considerado popular para a época, o Gol marcou gerações, teve mais de 8 milhões de unidades produzidas e se tornou, além do carro mais vendido, o mais exportado da história do mercado nacional. Ele teve sua produção encerrada em 2022. Desde 2021, o primeiro lugar é do HB20, da Hyundai. Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz detalhes desse perfil de venda. Ouça a conversa completa!