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PIT STOP CBN

Vendas online com "test drive delivery" viram tendência na pandemia

Ouça a participação de Ricardo Brabosa

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 11:26

Publicado em 

18 mai 2020 às 11:26
Nesta edição do quadro Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa traz detalhes de como o momento de pandemia, por conta do novo coronavírus, tem trazido transformações no mercado da venda de carros. Com maioria das concessionárias fechadas, fabricantes também aceleraram processos de comércio eletrônico. Uma iniciativa que tem chamado a atenção é a do chamado "test drive delivery", no qual depois do primeiro contato com o vendedor, o cliente pode agendar um test drive. Para isso, porém, ele nem precisará ir até a concessionária. Diversas marcas criaram mecanismos para levar um carro até o cliente, para que ele possa dar uma voltinha antes de se decidir. As empresas garantem que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. Confira!
Pit Stop CBN - 18-05-20

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