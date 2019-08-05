Vale a pena comprar carros recuperados de financiamento e leilões?

Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa esclarece uma dúvida comum a muitos motoristas: afinal, vale a pena comprar aquele carro recuperado de um financiamento ou leilão? Os valores mais baixos de carros recuperados podem parecer atraentes à primeira vista, mas sempre há dúvidas se este é um bom negócio. O comentarista explica que é importante saber que o preço mais baixo em relação ao mercado também irá acompanhar o veículo numa futura venda. Confira!