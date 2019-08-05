Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PIT STOP CBN

Vale a pena comprar carros recuperados de financiamento e leilões?

Os valores mais baixos de carros recuperados podem parecer atraentes à primeira vista, mas sempre há dúvidas se este é um bom negócio

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 12:19

Publicado em 

05 ago 2019 às 12:19
Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa esclarece uma dúvida comum a muitos motoristas: afinal, vale a pena comprar aquele carro recuperado de um financiamento ou leilão? Os valores mais baixos de carros recuperados podem parecer atraentes à primeira vista, mas sempre há dúvidas se este é um bom negócio. O comentarista explica que é importante saber que o preço mais baixo em relação ao mercado também irá acompanhar o veículo numa futura venda. Confira!
 
Pit Stop CBN - 05-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados