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Pit Stop CBN

Vale a pena? Carros elétricos e os benefícios que transformam o modo de dirigir

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 12:07

Publicado em 

10 jul 2023 às 12:07
Mundo vive tendência por carros elétricos
Mundo vive tendência por carros elétricos Crédito: Pexels
Os carros elétricos estão mais atrativos aos olhos dos brasileiros. Este é o tema em destaque nesta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa. Os carros elétricos saíram para as ruas na última década. Eles ainda são minoria, mas pouca gente duvida de que vão se espalhar pelo mundo num futuro muito próximo. A partir da segunda metade do século 20, foram várias as tentativas de popularizar o carro elétrico. Foram produzidas versões para a cidade: menores, mais fáceis de estacionar e com menos potência para acelerar. E quais os benefícios desses veículos? Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 10-07-23.mp3

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