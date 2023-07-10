Vale a pena? Carros elétricos e os benefícios que transformam o modo de dirigir

Os carros elétricos estão mais atrativos aos olhos dos brasileiros. Este é o tema em destaque nesta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa. Os carros elétricos saíram para as ruas na última década. Eles ainda são minoria, mas pouca gente duvida de que vão se espalhar pelo mundo num futuro muito próximo. A partir da segunda metade do século 20, foram várias as tentativas de popularizar o carro elétrico. Foram produzidas versões para a cidade: menores, mais fáceis de estacionar e com menos potência para acelerar. E quais os benefícios desses veículos? Ouça a conversa completa!