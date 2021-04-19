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PIT STOP CBN

Tudo sobre a compra de carros por Pessoas com Deficiência (PCDs)

Ouça as explicações de Ricardo Barbosa

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 11:51

Publicado em 

19 abr 2021 às 11:51
Nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa continua a falar sobre a compra de carros por Pessoas com Deficiência (PCDs). Essa comunidade de pessoas consegue, no Brasil, comprar veículo zero quilômetro com isenção de alguns impostos, como o IPI, ICMS e o IPVA. São elegíveis ao benefício, por exemplo, pessoas com deficiências como amputações ou ausência de membros; artrite reumatoide, artrodese; autismo; AVC; doenças degenerativas e neurológicas. O comentarista explica todos os detalhes dessa modalidade de compra e quais são os modelos mais procurados. Acompanhe!
Pit Stop CBN - 19-04-21

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