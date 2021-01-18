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PIT STOP

Tudo o que você precisa saber para escolher a cor do seu carro

Ouça o Pit Stop CBN desta segunda-feira (18)

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 13:05

Publicado em 

18 jan 2021 às 13:05
O assunto é a cor do carro! Crédito: Divulgação/Mercedes-Benz
Você já parou pra pensar se há prós e contras das cores para o seu carro na hora de uma possível venda? Há influência da cor sob a valorização do veículo? Esse é o assunto de Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. Com dados fornecidos pelas fabricantes, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou um levantamento que mostra a evolução das cores dos carros no Brasil na última década. Quem assumiu o ranking em 2019 foi a cor branca com 43%, seguido pela prata com 22%, cinza com 13%, a cor preta tem 12% do mercado, a vermelha 6% e as demais cores apenas 4%. E qual é a sua cor favorita? Ouça!
Pit Stop CBN - 18-01-21.mp3

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