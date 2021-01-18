Tudo o que você precisa saber para escolher a cor do seu carro

Você já parou pra pensar se há prós e contras das cores para o seu carro na hora de uma possível venda? Há influência da cor sob a valorização do veículo? Esse é o assunto de Ricardo Barbosa, nesta edição do Pit Stop CBN. Com dados fornecidos pelas fabricantes, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou um levantamento que mostra a evolução das cores dos carros no Brasil na última década. Quem assumiu o ranking em 2019 foi a cor branca com 43%, seguido pela prata com 22%, cinza com 13%, a cor preta tem 12% do mercado, a vermelha 6% e as demais cores apenas 4%. E qual é a sua cor favorita? Ouça!