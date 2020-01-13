Top 10: os carros mais vendidos de 2019

O ano de 2019 foi um bom período para o mercado automotivo. Isso porque a venda de veículos novos cresceu 8,65%, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). É o melhor resultado em cinco anos. Foram emplacados 2,78 milhões de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em todo o país. Nesta segunda (13), no Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa aponta os dez carros mais vendidos de 2019. Confira!
Pit Stop CBN - 13-01-20
OS 10 CARROS MAIS VENDIDOS DE 2019
Chevrolet Onix - 241.214
Ford Ka - 104.331
Hyundai HB20 - 101.590
Renault Kwid - 85.117
Volkswagen Gol - 81.285
Fiat Argo - 79.001
Fiat Strada - 76.223
Chevrolet Prisma - 73.721
Volkswagen Polo - 72.057
Jeep Renegade - 68.726
[Fonte: Fenabrave]