TOP 10: conheça os carros mais "beberrões" do mercado

Após apresentar o ranking dos carros mais econômicos com relação ao consumo de combustível, nesta edição do Pit Stop CBN o destaque são os 10 carros mais "beberrões" do mercado. O ranking dos veículos de passeio com o maior consumo energético, após teste do Inmetro, foi divulgado pelo portal Quatro Rodas.
Pit Stop CBN - 02-12-19
1. Chevrolet Trailblazer 2.8
- Consumo energético: 3,28 MJ/KM
- Consumo urbano (diesel): 7,8 km/l
- Consumo estrada (diesel): 9,1 km/l
2. Mitsubishi Pajero HPE/Outdoor
Consumo energético: 3,14 MJ/Km
Consumo urbano (diesel): 8,0 km/l
Consumo estrada (diesel): 9,6 km/l
3. Chevrolet Trailblazer 3.6
Consumo energético: 3,05 MJ/Km
Consumo urbano (gasolina): 6,6 km/l
Consumo estrada (gasolina): 8,6 km/l
4. Hyundai Tucson
Consumo energético: 2,85 MJ/Km
Consumo urbano (gasolina): 7,4km/l
Consumo estrada (gasolina): 8,6 km/l
5. Land Rover Discovery Sport
Consumo energético: 2,72 MJ/Km
Consumo urbano (gasolina): 7,5 km/l
Consumo estrada (gasolina): 9,2 km/l
6. Jeep Renegade Diesel
Consumo energético: 2,63 MJ/Km
Consumo urbano (diesel): 9,4 km/l
Consumo estrada (diesel): 11,5 km/l
7. Jeep Compass Diesel
Consumo energético: 2,58 MJ/Km
Consumo urbano (diesel): 9,8 km/l
Consumo estrada (diesel): 11,4 km/l
8. Jeep Compass Flex
Consumo energético: 2,47 MJ/Km
Consumo urbano (gasolina): 8,1 km/l
Consumo estrada (gasolina): 10,5 km/l
9. Land Rover Discovery Sport Diesel
Consumo energético: 2,43 MJ/Km
Consumo urbano (diesel): 10,3 km/l
Consumo estrada (diesel): 12,2 km/l
10. Range Rover Evoque
Consumo energético: 2,41 MJ/Km
Consumo urbano (gasolina): 8,1 km/l
Consumo estrada (gasolina): 11,2 km/l