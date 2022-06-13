Top 10: a lista dos carros flex mais econômicos em 2022

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou neste mês os dados de consumo de combustível referentes a veículos comercializados em 2022. Dessa vez, a lista do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular traz as médias de 671 modelos ou versões de carros de passeio e comerciais leves disponíveis no mercado, produzidos por 33 montadoras diferentes. Um dos destaques é o ranking que considera os dez carros flex com menor consumo do Brasil e desconsidera veículos híbridos ou elétricos.