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Top 10: a lista dos carros flex mais econômicos em 2022

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 12:03

Publicado em 

13 jun 2022 às 12:03
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível Crédito: Pixabay
O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulgou neste mês os dados de consumo de combustível referentes a veículos comercializados em 2022. Dessa vez, a lista do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular traz as médias de 671 modelos ou versões de carros de passeio e comerciais leves disponíveis no mercado, produzidos por 33 montadoras diferentes. Um dos destaques é o ranking que considera os dez carros flex com menor consumo do Brasil e desconsidera veículos híbridos ou elétricos. 
Pit Stop CBN - 13-06-22

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