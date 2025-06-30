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Pit Stop CBN

Tire suas dúvidas sobre os carros movidos a GNV!

Quem responde as dúvidas enviadas pelos ouvintes é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 30 de Junho de 2025 às 12:03

Publicado em 

30 jun 2025 às 12:03
Número de veículos modificados para abastecimento com GNV (gás natural veicular) praticamente dobrou em agosto
Número de veículos modificados para abastecimento com GNV (gás natural veicular) praticamente dobrou  Crédito: FCA/Divulgação
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o assunto em destaque com o comentarista Ricardo Barbosa, são os carros que utilizam o Gás Natural Veicular (GNV). As perguntas foram encaminhadas pelos ouvintes da CBN!
CBN - Pit Stop CBN -30-06-25.mp3

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