Tire suas dúvidas sobre os carros movidos a GNV!

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o assunto em destaque com o comentarista Ricardo Barbosa, são os carros que utilizam o Gás Natural Veicular (GNV). As perguntas foram encaminhadas pelos ouvintes da CBN!
CBN - Pit Stop CBN -30-06-25.mp3
Publicado em 30 de Junho de 2025 às 12:03
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