Tire suas dúvidas sobre o sistema de arrefecimento do seu carro

O tema desta edição do Pit Stop CBN foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Ronaldo. Na dúvida ele nos questionou: "Bom dia. Uma dúvida sobre o arrefecimento: o correto é utilizar água ou líquido específico? Se tenho que completar com frequência isso é sinal de que está havendo problemas?". Como promessa é dívida, o comentarista Ricardo Barbosa traz as explicações sobre o assunto. Especialistas apontam que com os modelos atuais, o radiador, parte principal, quebra menos e exige menos cuidados, mas quando quebra, o conserto pode ser bem caro. O mais comum é um problema na braçadeira, mangueira ou bomba d’água, que necessitam de checagem periódica. Ouça ao quadro!