Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PIT STOP CBN

Tire suas dúvidas sobre o sistema de arrefecimento do seu carro

O radiador, parte principal do sistema de arrefecimento, quebra menos e exige menos cuidados, mas quando quebra, o conserto pode ser bem caro

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 12:45

Publicado em 

23 dez 2019 às 12:45
O normal é nunca precisar completar o reservatório do líquido de arrefecimento. Crédito: Reprodução
O tema desta edição do Pit Stop CBN foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Ronaldo. Na dúvida ele nos questionou: "Bom dia. Uma dúvida sobre o arrefecimento: o correto é utilizar água ou líquido específico? Se tenho que completar com frequência isso é sinal de que está havendo problemas?". Como promessa é dívida, o comentarista Ricardo Barbosa traz as explicações sobre o assunto. Especialistas apontam que com os modelos atuais, o radiador, parte principal, quebra menos e exige menos cuidados, mas quando quebra, o conserto pode ser bem caro. O mais comum é um problema na braçadeira, mangueira ou bomba d’água, que necessitam de checagem periódica. Ouça ao quadro!
PIT STOP CBN - 23-12-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados