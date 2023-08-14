Tira-dúvidas: especialista esclarece questionamentos comuns do motorista no dia a dia

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O ouvinte pergunta e vem a resposta! Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa selecionou dúvidas comuns no dia a dia dos motoristas e traz as respostas. Vamos a algumas dessas?

Your browser does not support the audio element. CBN - CBN Pit Stop CBN - 14-08-23

1. Tenho um carro com câmbio manual, às vezes a bateria me deixa na mão, faço o carro pegar no tranco, pode danificar alguma peça?

2. Eu tenho hábito de deixar o ar-condicionado sempre ligado e não desligo o ar quando desligo o carro. Tem problema deixar ligado direto?

3. Tenho um hábito de descansar o pé esquerdo na embreagem. Isso danifica alguma parte do carro?

4. Posso usar detergente de cozinha no reservatório do pára-brisa?

5. Meu carro está com um cheiro forte vindo do ar-condicionado: o que devo fazer?