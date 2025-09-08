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Pit Stop CBN

Tira-dúvidas dos ouvintes: vazamento de óleo, barulho no carro e outras perguntas!

Ouça os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 08 de Setembro de 2025 às 12:14

Publicado em 

08 set 2025 às 12:14
óleo de motor
Óleo do motor, vazamento de óleo, nível do óleo Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa esclarece as dúvidas dos ouvintes sobre temas comuns do mundo automotivo. Vamos às dúvidas!
CBN - PIT STOP CBN - 08-09-25

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