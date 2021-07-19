Tecnologia na direção: sensores de presença fazem carro parar e evitam batida

Ao longo da última semana diversas ocorrências envolvendo batidas de carro foram registradas na Grande Vitória e em trechos da BR 101 e BR 262. Mas vai um alerta: a tecnologia pode, sim, ajudar a evitar essas ocorrências. Tema para Ricardo Barbosa nesta edição do "Pit Stop CBN". Já há carros, inclusive, de alta tecnologia, que já fazem a freagem automática. Ainda distante para a maior parte dos motoristas, mas, ao longo do tempo, esse tipo de tecnologia deve ser popularizada. Exemplo desse carro é o EQC - 400 Mercedes - 100% elétrico.

"Hoje os carros estão vindo com tecnologias fantásticas pra facilitar a vida do condutor. Há carro, por exemplo, que tem um sensor ativo de freagem onde ele faz toda a visualização do carro que está na frente e da sua velocidade naquele momento. Se você estiver distraído, por exemplo, ele freia poer você. Ele fez esse cálculo de maneira rápida e perceber que você não freou", explica. De forma geral, o sistema é formado por câmeras e sensores instalados no para-brisa e no para-choque dianteiro do veículo. Acompanhe as explicações completas!