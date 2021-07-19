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Pit Stop CBN

Tecnologia na direção: sensores de presença fazem carro parar e evitam batida

Quem explica o funcionamento é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 12:07

Publicado em 

19 jul 2021 às 12:07
Sensores inteligentes fazem carro parar e evitam batida
Sensores inteligentes fazem carro parar e evitam batida Crédito: Divulgação
Ao longo da última semana diversas ocorrências envolvendo batidas de carro foram registradas na Grande Vitória e em trechos da BR 101 e  BR 262. Mas vai um alerta: a tecnologia pode, sim, ajudar a evitar essas ocorrências. Tema para Ricardo Barbosa nesta edição do "Pit Stop CBN". Já há carros, inclusive, de alta tecnologia, que já fazem a freagem automática. Ainda distante para a maior parte dos motoristas, mas, ao longo do tempo, esse tipo de tecnologia deve ser popularizada. Exemplo desse carro é o EQC - 400 Mercedes - 100% elétrico.
"Hoje os carros estão vindo com tecnologias fantásticas pra facilitar a vida do condutor. Há carro, por exemplo, que tem um sensor ativo de freagem onde ele faz toda a visualização do carro que está na frente e da sua velocidade naquele momento. Se você estiver distraído, por exemplo, ele freia poer você. Ele fez esse cálculo de maneira rápida e perceber que você não freou", explica. De forma geral, o sistema é formado por câmeras e sensores instalados no para-brisa e no para-choque dianteiro do veículo. Acompanhe as explicações completas!
Pit Stop CBN - 19-07-21.mp3

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