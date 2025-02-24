Tabela Fipe: como funciona o serviço de referência para preço de carro usado

Utilizada como referência para negociações e avaliações de veículos, a Tabela Fipe reúne os valores médios para pagamento à vista praticados na revenda de carros e motos. Criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a tabela funciona como um parâmetro para quem está interessado em modelos usados e seminovos, utilizando como base pesquisas e dados de vendas.