Tabela Fipe: como funciona o serviço de referência para preço de carro usado

Utilizada como referência para negociações e avaliações de veículos, a Tabela Fipe reúne os valores médios para pagamento à vista praticados na revenda de carros e motos. Criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a tabela funciona como um parâmetro para quem está interessado em modelos usados e seminovos, utilizando como base pesquisas e dados de vendas.
Os preços são expressos em reais do mês e ano de referência do veículo. Fatores como região, conservação, cor e acessórios também influenciam nos valores. Nesta edição de Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa explica como a tabela pode ser usada. Ouça a conversa completa!
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