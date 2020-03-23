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PIT STOP CBN

SUV's e sedãs compactos: saiba qual modelo é melhor opção de compra

Confira as orientações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 23 de Março de 2020 às 12:19

Publicado em 

23 mar 2020 às 12:19
Os veículos da categoria SUV - utilitários - e sedãs compactos caíram no gosto não só dos capixabas, mas também da maior parte dos brasileiros. Porém, são ofertadas muitas opções de marcas e modelos que podem causar dúvida no motorista na hora da compra. Pensando nisso, nesta edição do Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa aponta quais são os modelos que mais valem a pena na hora da compra, levando em consideração o valor, depreciação, e valor de revenda.
Pit Stop CBN - 23-03-20.mp3
Levantamento: 
Um estudo da KBB Brasil, site de precificação de carros novos e usados, apontou as melhores opções. O estudo que compreende os sedãs e SUVs compactos, de ano-modelo entre 2018 e 2020, com preço até R$ 74.437, apresenta o Renault Duster Dynamique 1.6 16V SCe CVT X-TRONIC Flex automático e a sua versão 2.0 16V Hiflex mecânica como os únicos automóveis da categoria a apresentarem valores menores que R$ 60 mil. 
Em seguida, o Hyundai Creta Attitude 1.6 16V AT6 Flex automático, avaliado em quase R$ 62 mil, desvaloriza 6,4% após um ano de uso e mostra 11,8% (em revenda) e 45,7% (em troca) no quesito perda de preço, no período de julho de 2019 a março de 2020.

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