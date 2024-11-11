Sinais de que seu carro está precisando de uma revisão

Especialistas do mercado automotivo alertam. Muitos motoristas "relaxam" e deixam a manutenção do carro de lado, recorrendo a uma oficina, por exemplo, somente na hora em que surgem problemas mais graves. Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto. Em destaque, os sinais de que seu carro está "pedindo", precisando de uma revisão. Ruídos na suspensão, nível do óleo baixo antes do prazo e oscilações na frenagem são alguns dos itens a serem observados. Ouça a conversa completa!