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Pit Stop CBN

Sinais de que seu carro está precisando de uma revisão

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 12:06

Publicado em 

11 nov 2024 às 12:06
Mecânica, carro, oficina mecânica
Exija comprovação de todas as manutenções preventivas do veículo escolhido antes de fechar negócio se optar por um carro usado ou seminovo Crédito: Shutterstock
Especialistas do mercado automotivo alertam. Muitos motoristas "relaxam" e deixam a manutenção do carro de lado, recorrendo a uma oficina, por exemplo, somente na hora em que surgem problemas mais graves. Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto. Em destaque, os sinais de que seu carro está "pedindo", precisando de uma revisão. Ruídos na suspensão, nível do óleo baixo antes do prazo e oscilações na frenagem são alguns dos itens a serem observados. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -11-11-24.mp3

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