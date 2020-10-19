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PIT STOP CBN

Seminovos: qual o limite de km para compra ainda valer a pena?

Ouça as dicas de Ricardo Barbosa

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 12:04

Publicado em 

19 out 2020 às 12:04
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa esclarece uma dúvida que pode ser comum a maior parte daqueles motoristas que desejam comprar um carro seminovo: afinal, há um limite de quilometragem que devo observar para que a compra ainda possa valer a pena e não onere em prejuízos? Especialistas apontam que, conforme o carro vai ficando com a quilometragem alta, é natural precisar de manutenções em itens mais caros, mais duradouros ou de mão de obra mais trabalhosa. Ponto de atenção aos motoristas! Pesar entre o estado do carro e a proximidade de manutenções caras também merece atenção. Em alguns casos até mesmo o preço dos pneus pode deixar a compra desinteressante. Na hora da compra, questionar se a manutenções estão chegando, se serão muito ou pouco custosa e se é fácil de conseguir peças também são pontos valiosos. Confira!
Pit Stop CBN - 19-10-20

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