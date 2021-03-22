Segurança: os SUVs que mais estão na mira dos criminosos

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque os carros SUVs que mais estão na mira dos criminosos. A lista é baseada no IVR (Índice de Veículos Roubados), da Susep (Superintendência de Seguros Privados), que considera modelos segurados com mais de mil unidades expostas. Aparecem no ranking:
1º - Honda CR-V (1,116% de índice de roubos ou furtos, com 1.613 veículos expostos)
2º - Mitsubishi Pajeto (0,981% de índice de roubos os furtos, com 1.325 veículos expostos)
3º - Volvo XC60 (0,657% de índice de roubos os furtos, com 2.130 veículos expostos)
4º - Volkswagen Tiguan (0,628% de índice de oubos ou furtos, com 2.390 veículos expostos)
5º - Ford EcoSport (0,556% de índice de roubos ou furtos, com 131.139 veículos expostos)
[Fonte: Com informações de "UOL"]
Pit Stop CBN - 22-03-21.mp3