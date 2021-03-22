Segurança: os SUVs que mais estão na mira dos criminosos

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque os carros SUVs que mais estão na mira dos criminosos. A lista é baseada no IVR (Índice de Veículos Roubados), da Susep (Superintendência de Seguros Privados), que considera modelos segurados com mais de mil unidades expostas. Aparecem no ranking: