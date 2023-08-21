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Pit Stop CBN

Se for trocar somente dois pneus, onde é mais indicado colocar?

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 12:16

Publicado em 

21 ago 2023 às 12:16
O assunto é troca de pneus!
O assunto é troca de pneus! Crédito: Pexels
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa continua a esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre temas diversos do dia a dia automotivo. 
Pit Stop CBN- 21-08-23

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