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Pit Stop CBN

Saiba quais são os carros que mais estão subindo e caindo nas vendas em 2025

Ouça a participação do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 25 de Agosto de 2025 às 12:05

Publicado em 

25 ago 2025 às 12:05
carro cinza, carro branco, carro preto
A frota de veículos do Brasil é cada vez mais branca, preta, prata e cinza Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que entre janeiro e julho deste ano, 1.131.269 milhão carros de passeio e comerciais leves foram emplacados no Brasil, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Enquanto alguns modelos decolaram em emplacamentos, outros perderam espaço. Levantamento do site "Autoesporte" listou os cinco modelos que mais subiram e caíram nas vendas no acumulado de 2025. A comparação foi feita com o primeiro semestre de 2024. Foram utilizados dados da Fenabrave e da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 25-08-25.mp3

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