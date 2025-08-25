Saiba quais são os carros que mais estão subindo e caindo nas vendas em 2025

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que entre janeiro e julho deste ano, 1.131.269 milhão carros de passeio e comerciais leves foram emplacados no Brasil, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Enquanto alguns modelos decolaram em emplacamentos, outros perderam espaço. Levantamento do site "Autoesporte" listou os cinco modelos que mais subiram e caíram nas vendas no acumulado de 2025. A comparação foi feita com o primeiro semestre de 2024. Foram utilizados dados da Fenabrave e da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Ouça a conversa completa!