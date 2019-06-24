Saiba quais são os carros importados que mais e menos depreciam

Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas Importadas e Fabricantes de Veículos Automotores aponta quais são os veículos importados que menos e mais se depreciam. A análise foi feita levando em consideração a compra de um veículo zero KM em abril de 2018 e a avaliação do mesmo um ano depois. Ouça a análise do comentarista Ricardo Barbosa.

Your browser does not support the audio element. Pit Stop CBN - 24-06-19

Leia mais detalhes da pesquisa:

O Brasil, um dos maiores produtores de veículos do mundo, conta com diversas fabricantes do ramo. Ainda que haja uma larga variedade, o País recebe muitos automóveis importados. Por isto, a KBB Brasil, especialista em preços de carros, levantou as versões mais completas dos modelos importados que mais e menos depreciaram entre abril de 2018 até o mesmo período de 2019.

Os carros utilizados neste estudo foram considerados os mais vendidos de abril 2019, de acordo com ABEIFA (Associação Brasileira das Empresas Importadas e Fabricantes de Veículos Automotores). Apenas automóveis com valor de 0km em abril de 2018 foram considerados para o estudo.

Quando o assunto é preço de carros, há duas metodologias para calcular a perda de valor: Desvalorização e Depreciação. Desvalorização é a comparação do preço atual de um veículo 0 Km com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores. Já a Depreciação usa o valor do veículo 0 Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual, sempre considerando o mesmo ano/modelo e sem o mesmo rigor de sua definição contábil, que tem regras muito estritas. Neste levantamento, foi aplicado o conceito de depreciação.

MENOS DEPRECIADOS

A análise de veículos importados menos depreciados começa com o baixo índice do Suzuki Vitara, com uma redução de valor de apenas 2,48%. Em seguida, destacam-se duas versões da inglesa Jaguar, o E-PACE P300 R-DYNAMIC SE 2.0 turbo e sua versão F-PACE S 3.0 V6, com uma queda de 5,95% e 6,34%, respectivamente.

O terceiro em volume de vendas é o ocupante da quarta posição. O SUV da Volvo, XC40 R-DESIGN T5 2.0 turbo, teve uma queda de 7,39% em seu valor após o primeiro ano de uso. A sueca ainda retorna em oitavo lugar, com o modelo XC60 R-DESIGN T5 2.0 turbo, que apresentou taxa de depreciação de 10,36%.

MAIS DEPRECIADOS

A Volvo também conta com dois modelos na lista de mais depreciados. O primeiro colocado, o V40 R-DESIGN T5 Drive-E 2.0, traz uma taxa de depreciação de 22,63%, enquanto o modelo XC90 EXCELLENTE T8 Drive-E HYBRID AWD 2.0 ocupa a nona posição, com queda de 12,59% em seu valor após um ano de uso.

A marca alemã BMW possui todos os seus representantes na lista. Em segundo lugar, o SUV X3 M40i 3.0 turbo atinge uma depreciação de 21,21%. Já o sedã Série 5 Sedan 540i M SPORT 3.0 turbo, na terceira posição, conta com taxa de 17,79%. A montadora volta a aparecer na sétima e última posições, com os modelos X5 M 4.4 V8 e X2 sDrive20i M SPORT X 2.0 turbo, com uma queda de 12,62% e 11,79%, respectivamente.