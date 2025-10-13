Saiba como funcionam as marchas no câmbio automático

Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa segue com as explicações sobre o funcionamento do carro com câmbio automático.
CBN - Pit Stop CBN -13-10-25.mp3
Publicado em 13 de Outubro de 2025 às 12:05
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta