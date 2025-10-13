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Pit Stop CBN

Saiba como funcionam as marchas no câmbio automático

Quem explica é o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 13 de Outubro de 2025 às 12:05

Publicado em 

13 out 2025 às 12:05
Câmbio automâtico
Existem vários tipos, cada um com suas características Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa segue com as explicações sobre o funcionamento do carro com  câmbio automático. 
CBN - Pit Stop CBN -13-10-25.mp3

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