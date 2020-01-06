Saiba como fazer o melhor negócio ao comprar um carro novo ou usado

Adquirir um veículo, novo ou usado, ainda pode figurar na lista de realizações de muitas pessoas. A busca pelo modelo perfeito para o estilo pessoal ainda é um dos maiores desafios dos compradores. Muitos até conseguem achar um belo exemplar, mas - nem sempre - o preço agrada.
A pesquisa de valores e descontos, antes mesmo de visitar concessionárias, é uma cena comum para quem quer comprar um veículo. Afinal, de que forma podemos fazer um bom negócio na compra do sonhado carro? Esse é o tema do Pit Stop CBN desta segunda-feira (06). Confira!
Pit Stop CBN - 06-01-20