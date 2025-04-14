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Pit Stop CBN

Riscos: quase 7 milhões de carros defeituosos com Airbags pelo Brasil

Ouça as orientações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 12:10

Publicado em 

14 abr 2025 às 12:10
Problemas nos airbags merecem visita ao mecânico
Problemas nos airbags merecem visita ao mecânico Crédito: divulgação
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a informação que os problemas de segurança que envolvem airbags de várias marcas, podem resultar em ferimentos graves ou até mortes em caso de acidente. Os dados foram divulgados inicialmente pelo Auto Esporte e checados pela reportagem do "UOL", obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Entre os modelos, há carros de diversos segmentos, desde os mais populares até os de maior porte. O escândalo dos airbags defeituosos foi revelado em 2013, envolvendo a fabricante japonesa Takata. Desde então, diversos recalls têm sido realizados, abrangendo milhões de veículos em todo o mundo. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -14-04-25.mp3

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