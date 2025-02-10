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Pit Stop CBN

“Retrô”: Chevrolet voltará a vender Opala, Monza e Kadett no Brasil

Ouça detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 12:03

Publicado em 

10 fev 2025 às 12:03
Chevrolet Opala Cupê
O Opala começou a sua fabricação no Brasil a partir de 1968 Crédito: Chevrolet/Divulgação
Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque a notícia que em mais uma etapa da celebração de seu centenário no Brasil, a General Motors anunciou um programa inédito para veículos clássicos: o Vintages Chevrolet. A Chevrolet é uma das marcas mais populares na cena do antigomobilismo.
As informações foram antecipadas pela revista Autoesporte. Pelo programa Vintages Chevrolet, modelos clássicos serão renovados por oficinas renomadas em parceria com a marca e depois colocados à venda em condições especiais. Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -10-02-25.mp3

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