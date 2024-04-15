Razões para entender se comprar carro de locadora vale ou não a pena

Nesta edição do “Pit Stop CBN”, o comentarista Ricardo Barbosa explica as razões e motivos para entender se vale a pena ou não adquirir um carro de locadora. Ouça conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN - 15-04-24
Publicado em 15 de Abril de 2024 às 12:04
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