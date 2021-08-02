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Pit Stop CBN

Quebrou! E agora? Falta de peças em oficinas complica revisões

Ouça a análise do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 12:02

Publicado em 

02 ago 2021 às 12:02
Falta de peças em oficinas complica revisões de veículos
Falta de peças em oficinas complica revisões de veículos Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa traz como destaque como a pandemia impactou na falta de peças no setor automotivo. O setor de manutenção de automóveis vem enfrentando dificuldades com a reposição, diante da pandemia e a falta de insumo de diversos produtos. E quando se enfrenta, então, um problema mecânico e não há peças no mercado? Será que uma alternativa, por exemplo, é procurar pelo mercado online, apostando em compras de peça pela Internet? O comentarista explica como lidar nesse tipo de situação. 
Pit Stop CBN - 02-08-21.mp3

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