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Quarenta anos do 1° carro a álcool é destaque no Pit Stop CBN

O primeiro veículo movido a álcool, foi um Fiat 147, apelidado de "cachacinha". O lançamento foi uma forma de driblar a crise do petróleo que começou na década de 70. Confira os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 12:46

Publicado em 

22 jul 2019 às 12:46
No dia 5 de julho de 1979, há 40 anos, o Brasil via um dos principais avanços da indústria automobilística do País: o primeiro veículo movido a álcool, um Fiat 147, apelidado de “cachacinha”. O lançamento foi uma forma de driblar a crise do petróleo que começou na década de 70. No Pit Stop CBN de hoje, o comentarista Ricardo Barbosa relembra o fato e fala sobre os avanços e as dificuldades que o carro a álcool proporcionou.
O Fiat “cachacinha” tem motor 1.3, com 8 válvulas e 4 cilindradas, potência de 62 cavalos e câmbio manual de 4 marchas. A unidade histórica do veículo ainda está conservada, e serviu o Ministério da Fazenda - hoje Ministério da Economia - durante 35 anos. Atualmente, um acordo pôs a responsabilidade sobre o automóvel nas mãos da Fiat, que restaurou e preserva o carro.
De lá pra cá, o combustível, hoje chamado de etanol, teve altos e baixos. De 1979 até o final da década de 80, houve o primeiro momento de ascensão do álcool. Na década de 90, porém, aconteceu o primeiro declínio dos carros movidos a álcool. No início dos anos 2000, houve uma nova corrida pelo álcool, dessa vez com os carros ‘flex’, que impulsionou novamente o mercado. Nos dias de hoje, o etanol ainda é menos vantajoso do que a gasolina na maior parte do Brasil, mas contribui para a questão ambiental. Confira os detalhes com o comentarista Ricardo Barbosa.
Pit Stop CBN - 22-07-19

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