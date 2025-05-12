Qual é a sua favorita? Ranking traz cores de carros mais buscadas no ES

Um levantamento exclusivo realizado pelo "Webmotors Autoinsights" mostrou quais foram as cores de carros que os capixabas mais buscaram pela plataforma de vendas, no período de janeiro a abril deste ano. Segundo a pesquisa, a cor de carro que mais recebeu visitas nesse período foi o branco, liderando com 23,33% das buscas (no ranking nacional, o branco está em segundo lugar, com 22,28% das buscas). Em seguida está o preto, com um percentual de 21,32% (é a mais buscada no Brasil, com 22,42% do total de buscas no período). Depois estão, completando as cinco primeiras posições, o prata (21,32%), cinza (17,34%) e azul (7,42%). Nesta edição do "Pit Stop CBN", o comentarista Ricardo Barbosa fala sobre o assunto. Por que a preferência dos motoristas por determinadas cores de carros? Como a cor do carro influencia, por exemplo, na hora da venda e valorização do veículo? Ouça a conversa completa!
CBN - Pit Stop CBN -12-05-25.mp3