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Pit Stop CBN

Qual a calibragem certa do pneu? Entenda essa e outras dúvidas!

O comentarista Ricardo Barbosa traz todas as explicações

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 12:37

Publicado em 

29 jan 2024 às 12:37
Calibragem de pneu
Calibragem dos pneus, pressão, cuidados com os pneus Crédito: Freepik
Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa fecha a série de explicações do tema pneus, esclarecendo as principais dúvidas dos ouvintes sobre o assunto, entre elas sobre a calibragem. Acompanhe!
CBN - Pit Stop CBN - 29-01-24

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