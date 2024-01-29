Qual a calibragem certa do pneu? Entenda essa e outras dúvidas!

Nesta edição do Pit Stop CBN, o comentarista Ricardo Barbosa fecha a série de explicações do tema pneus, esclarecendo as principais dúvidas dos ouvintes sobre o assunto, entre elas sobre a calibragem. Acompanhe!
CBN - Pit Stop CBN - 29-01-24
Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 12:37
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